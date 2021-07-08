"Тираны подтверждают своим примером, чтобы держать бразды правления в железном кулаке, амбициозный лидер должен знать, как найти абсолютную власть", – говорится в синопсисе к трейлеру фильма, который опубликовал Netflix на своей ютуб-странице.

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"Как стать тираном" – политический исторический сериал, в котором исследуют, как к власти пришли такие тираны:

Адольф Гитлер;

Иосиф Сталин;

Саддам Хусейн;

Муаммар Каддафи и другие известные диктаторы ХХ-го века.

"Как стать тираном" 2021: смотрите трейлер сериала

Продюсером и диктором стал Питер Динклэйдж – обладатель Эмми, Золотого глобуса и премии Гильдии киноактеров США. Актер известен нам, зрителям, по сериалу "Игра престолов", где он сыграл Тириона Ланнистера.

Если вы хотите править, вы сначала должны поверить в то, что можете. Чтобы по-настоящему показать свою любовь, вам нужно твердой рукой направлять стадо. Вы тоже можете создать непреходящее небо на земле, и вы будете его путеводным светом,

– рассказывает Питер Динклэйдж.