"Тирани підтверджують своїм прикладом, щоб тримати кермо влади в залізному кулаці, амбітний лідер повинен знати, як знайти абсолютну владу", – йдеться в синопсисі до трейлера фільму, який опублікував Netflix на своїй ютуб-сторінці.
Читайте також Зак Снайдер почне знімати нову франшизу для Netflix
"Як стати тираном" – політичний історичний серіал, в якому досліджують, як до влади прийшли такі тирани:
- Адольф Гітлер;
- Йосип Сталін;
- Саддам Хусейн;
- Муаммар Каддафі й інші відомі диктатори ХХ-го століття.
"Як стати тираном" 2021: дивіться трейлер серіалу
Продюсером і диктором став Пітер Дінклейдж, володар Еммі, Золотого глобуса і премії Гільдії кіноакторів США. Актор відомий нам, глядачам, за серіалом "Гра престолів", де він зіграв Тіріона Ланністера.
Якщо ви хочете правити, ви спочатку повинні повірити в те, що можете. Щоб по-справжньому показати свою любов, вам потрібно твердою рукою спрямовувати стадо. Ви теж можете створити неминуще небо на землі, і ви будете його дороговказним світлом,
– розказує Пітер Дінклейдж.