Спилберг должен был вручить награду актрисе Мишель Уильямс на 32-й ежегодной церемонии награждения Gotham Awards, состоявшейся в Нью-Йорке. Его заменил актер "Фабельманов" Пол Дано.

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Спилберг заболел COVID-19

О болезни Спилберга рассказал именно Пол Дано, играющий роль отца Сэмми Фабельмана. А Мишель Уильямс превратится в его мать.

"Представьте, если бы эта девочка-подросток (Пол о первых годах Мишель в Голливуде, – 24 канал) знала, что в разгар своей карьеры она увидит награду в Готеме от кого-то другого, как Стивена Спилберга, и что бы она подумала?, – говорит Дано. – Потом я подумал: "Ну а что, если бы нам пришлось сказать той девушке, что Стивен заразился ковыдом?" – Она бы спросила: "Что такое Covid?", а на представление Пола Дано собирался вас представить? Она бы сказала: "Кто, черт возьми, такой Пол Дано?"

Известно также, что Спилберг не сможет посетить показ американского полуавтобиографического фильма Фабельманы в Гильдии режиссеров Америки.