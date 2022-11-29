Спілберг мав вручити нагороду актрисі Мішель Вільямс на 32-й щорічній церемонії нагородження Gotham Awards, яка відбулася у Нью-Йорку. Його замінив актор "Фабельманів" Пол Дано.

Читайте також Українець у всесвіті коміксів DC: що відомо про оновлену команду легендарних супергероїв

Спілберг захворів на COVID-19

Про хворобу Спілберга розповів саме Пол Дано, який грає роль батька Семмі Фабельмана. А Мішель Вільямс перевтілиться у його матір.

"Уявіть, якби ця дівчинка-підліток (Пол про перші роки Мішель в Голлівуді, – 24 канал) знала, що в розпал своєї кар'єри вона побачить нагороду в Готемі від когось іншого, як Стівена Спілберга, і що б вона подумала?, – говорить Дано. – Потім я подумав: "Ну а що, якби нам довелося сказати тій дівчині, що Стівен заразився ковідом?" – Вона б запитала: "Що таке Covid?", а на представлення Пола Дано збирався вас представити?" Вона б сказала: "Хто, чорт забирай, такий Пол Дано?"

Відомо також, що Спілберг не зможе відвідати показ американського напівавтобіографічного фільму "Фабельмани" у Гільдії режисерів Америки.

Творчий доробок Стівена Спілберга складають фантастичні стрічки, серед них: легендарні "Список Шиндлера", "Назад в майбутнє", "Трансформери", "Щелепи", "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" та інші. Фільми Стівена Спілберга, які варто переглянути – дивіться тут.