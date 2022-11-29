Оскароносный Стивен Спилберг заболел коронавирусом: как чувствует себя 75-летний режиссер

Американский режиссер Стивен Спилберг получил положительный результат теста коронавирусной болезнью. Знаменитость не смогла прийти 28 ноября на церемонию награждения Gotham Awards 2022.

Спилберг должен был вручить награду актрисе Мишель Уильямс на 32-й ежегодной церемонии награждения Gotham Awards, состоявшейся в Нью-Йорке. Его заменил актер "Фабельманов" Пол Дано.

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Спилберг заболел COVID-19

О болезни Спилберга рассказал именно Пол Дано, играющий роль отца Сэмми Фабельмана. А Мишель Уильямс превратится в его мать.

"Представьте, если бы эта девочка-подросток (Пол о первых годах Мишель в Голливуде, – 24 канал) знала, что в разгар своей карьеры она увидит награду в Готеме от кого-то другого, как Стивена Спилберга, и что бы она подумала?, – говорит Дано. – Потом я подумал: "Ну а что, если бы нам пришлось сказать той девушке, что Стивен заразился ковыдом?" – Она бы спросила: "Что такое Covid?", а на представление Пола Дано собирался вас представить? Она бы сказала: "Кто, черт возьми, такой Пол Дано?"

Известно также, что Спилберг не сможет посетить показ американского полуавтобиографического фильма Фабельманы в Гильдии режиссеров Америки.