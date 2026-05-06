Один из лучших опытов в моей жизни, – интервью Стэнли Туччи о "Дьявол носит Прада 2"

Стэнли Туччи является одним из ключевых актеров фильма "Дьявол носит Прада". Он исполнил роль Найджела Киплинга - креативного директора модного журнала Runway и одного из ближайших сотрудников Миранды Пристли.

Персонаж Найджела является одним из самых ярких второстепенных героев ленты. В коротком интервью для 24 Канала Стэнли Туччи также рассказал о своем отношении к продолжению фильма "Дьявол носит Прада 2" и о том, как может измениться его персонаж в новой части.

Интервью со Стэнли Туччи о фильме "Дьявол носит Прада 2"

О "Дьявол носит Прада 2"

Когда вы впервые услышали, что "Дьявол носит Прада 2" состоится, что вы подумали и почему сейчас – подходящий момент для сиквела?

Я был очень рад это услышать. Я не думал, что это произойдет. Мне очень нравилось играть Найджела, и оригинальный фильм стал одним из лучших опытов в моей жизни. Мне очень нравились люди, с которыми я работал, и я был очень рад снова работать с Эмили Блант, которая теперь является моей невесткой.

Почему, по вашему мнению, первый фильм стал таким культурным ориентиром?

Потому что это действительно хороший фильм. Вот и все – это очень-очень хороший фильм, и он выдерживает проверку временем даже через 20 лет. Он до сих пор прекрасно работает, персонажи в нем очень реальны. В нем есть определенная романтика. Визуально он, по моему мнению, фантастический, и во всей этой истории есть своя мораль.

Как меняется персонаж Стэнли Туччи?

Где мы встречаем Найджела в начале "Дьявол носит Прада 2"? Что произошло с ним за эти 20 лет с тех пор, как мы видели его в последний раз?

Он все еще в игре. Индустрии моды и медиа изменились. Все перешло в онлайн, все стало цифровым, но он продолжает работать, не останавливаясь.



Стэнли Туччи в фильме "Дьявол носит Прада 2" / Кадр из фильма

Что было лучшим в возвращении к этой роли?

Возможность снова быть рядом со всеми, кто вовлечен в этот проект. Это действительно очень приятная команда людей. В этом фильме также много новых лиц, и это стало прекрасным глотком свежего воздуха. Очень интересно теперь быть на площадке в роли некоего старшего наставника.

Интересно также, что украинский ведущий вместе с с женой снялись в фильме "Дьявол носит Прада 2". Об этом писало издание NV со ссылкой на представителей семьи.

Почему фильм "Дьявол носит Прада 2" надо смотреть?

Почему, по вашему мнению, этот сиквел станет прекрасным кинотеатральным опытом?

Это прежде всего визуально сильный фильм, и мне кажется, что это также история, которую люди любят смотреть вместе. Поэтому возможность пойти в кино с друзьями или семьей и пережить это вместе с другими зрителями – это действительно особый опыт.

Этот фильм как раз для этого подходит, ведь это замечательная, эмоциональная, остроумная, жизнеутверждающая история с интеллектом и настоящей человечностью – а именно такие вещи лучше всего переживать вместе.

Что интересно знать о фильме "Дьявол носит Прада 2"?

"Дьявол носит Прада 2" – американский комедийно-драматический фильм, премьера которого состоялась в апреле 2026 года.

Над лентой работали режиссер Дэвид Френкель и сценаристка Алин Брош Маккенна. Фильм основан на книге "Revenge Wears Prada: The Devil Returns" автора Лорен Вайсбергер.

Лента является прямым продолжением фильма "Дьявол носит Прада", который вышел на экраны в 2006 году. В главных ролях – Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Трейси Томс и Стэнли Туччи.