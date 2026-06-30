Джоли ест пауков, а Джонни Депп не любит мыться: 5 актеров со странными привычками
У каждого из нас есть привычки, которые другим людям могут показаться довольно странными. Но ваше мнение может измениться, когда вы узнаете о странных привычках голливудских звезд, которые способны удивить даже их поклонников.
24 Канал выбрал нескольких известных актеров, которых вы привыкли видеть на экранах в роскошных образах, однако в жизни все обстоит немного иначе. Они сильно отличаются от своих персонажей.
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Актеры со странными привычками
Анджелина Джоли
Актриса любит есть насекомых и пауков. Например, во время интервью для BBC News в Камбодже Джоли приготовила и попробовала жареных тарантулов, скорпионов и сверчков. Трапезу с ней разделили ее дети. Тогда знаменитость отметила, что больше всего ей по вкусу именно пауки.
Она объяснила, что насекомые и паукообразные являются традиционной частью рациона и в свое время помогали местным жителям выжить во время гражданской войны. Во время дегустации Анджелина ловко удаляла ядовитые части и в шутку сравнивала вкус жареных тарантулов с хрустящими чипсами.
Джонни Депп
Коллеги актера по съемочной площадке часто отмечали, что от Деппа пахнет не слишком приятно. По их словам, гигиена точно не его сильная сторона. Кто-то даже говорил, что таким образом жизни Джонни похож на своего персонажа капитана Джека Воробья, у которого был очень неприятный запах изо рта.
Дженнифер Энистон
Когда кинозвезда поднимается на борт, она делает это только правой ногой. Но и это еще не все. Она совершает особый ритуал – Энистон несколько раз стучит снаружи по самолету.
Меган Фокс
Знаменитость убеждена, что если слушать песни Бритни Спирс во время полета, то они обязательно ее защитят. Этим правилом Меган пользуется уже давно и не видит в этом почему-то странного или абсурдного.
Роберт Паттинсон
Звезда "Сумерек" откровенно признается, что может не мыть волосы на голове по шесть недель. По его мнению, необходимости делать это чаще просто нет.
Кстати, недавно Роберт Паттинсон подшутил над Томом Холландом на съемках нового фильма Кристофера Нолана.