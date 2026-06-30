Джоли ест пауков, а Джонни Депп не любит мыться: 5 актеров со странными привычками

У каждого из нас есть привычки, которые другим людям могут показаться довольно странными. Но ваше мнение может измениться, когда вы узнаете о странных привычках голливудских звезд, которые способны удивить даже их поклонников.

24 Канал выбрал нескольких известных актеров, которых вы привыкли видеть на экранах в роскошных образах, однако в жизни все обстоит немного иначе. Они сильно отличаются от своих персонажей.

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Актеры со странными привычками

Анджелина Джоли

Актриса любит есть насекомых и пауков. Например, во время интервью для BBC News в Камбодже Джоли приготовила и попробовала жареных тарантулов, скорпионов и сверчков. Трапезу с ней разделили ее дети. Тогда знаменитость отметила, что больше всего ей по вкусу именно пауки.

Она объяснила, что насекомые и паукообразные являются традиционной частью рациона и в свое время помогали местным жителям выжить во время гражданской войны. Во время дегустации Анджелина ловко удаляла ядовитые части и в шутку сравнивала вкус жареных тарантулов с хрустящими чипсами.

Анджелина Джоли / Фото Getty Images

Джонни Депп

Коллеги актера по съемочной площадке часто отмечали, что от Деппа пахнет не слишком приятно. По их словам, гигиена точно не его сильная сторона. Кто-то даже говорил, что таким образом жизни Джонни похож на своего персонажа капитана Джека Воробья, у которого был очень неприятный запах изо рта.

Джонни Депп / Фото Getty Images

Дженнифер Энистон

Когда кинозвезда поднимается на борт, она делает это только правой ногой. Но и это еще не все. Она совершает особый ритуал – Энистон несколько раз стучит снаружи по самолету.

Дженнифер Энистон / Фото Getty Images

Меган Фокс

Знаменитость убеждена, что если слушать песни Бритни Спирс во время полета, то они обязательно ее защитят. Этим правилом Меган пользуется уже давно и не видит в этом почему-то странного или абсурдного.

Меган Фокс / Фото Getty Images

Роберт Паттинсон

Звезда "Сумерек" откровенно признается, что может не мыть волосы на голове по шесть недель. По его мнению, необходимости делать это чаще просто нет.

Роберт Паттинсон / Кадр из фильма "Сумерки"

Кстати, недавно Роберт Паттинсон подшутил над Томом Холландом на съемках нового фильма Кристофера Нолана.