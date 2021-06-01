Сюжет фільму "Кохання, пристрасть та стволи"
Бен Гіббон (Дієго Бонета) – підліток, який живе в Нью-Йорку закохується в Мері Реткарт (Александра Даддаріо). Проте, є проблема: двоє людей належать до різних сімей, які розділили між собою контроль над медіабізнесом міста.
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Ворожі відносини між Гіббонами та Реткартами тривають уже десятиліттями. Щоб бути закоханим разом – їм потрібно вийти із зону комфорту і постаратися вмовити батьків дозволити їй бути разом.
"Кохання, пристрасть та стволи" 2021: дивіться український трейлер
Драма "Любовь, страсть и стволы" создана по мотивам классической пьесы Шекспира "Ромео и Джульета". События фильма происходят в наши дни.
Актеры картины "Любовь, страсть и стволы"
- Александра Даддарио;
- Диего Бонета;
- Трэвис Фиммел;
- Джастин Чатвин;
- Джон Ралстон;
- Стюарт Хьюз.
Съемки в Торонто длились месяц.