Сюжет фільму "Кохання, пристрасть та стволи"

Бен Гіббон (Дієго Бонета) – підліток, який живе в Нью-Йорку закохується в Мері Реткарт (Александра Даддаріо). Проте, є проблема: двоє людей належать до різних сімей, які розділили між собою контроль над медіабізнесом міста.

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Ворожі відносини між Гіббонами та Реткартами тривають уже десятиліттями. Щоб бути закоханим разом – їм потрібно вийти із зону комфорту і постаратися вмовити батьків дозволити їй бути разом.

"Кохання, пристрасть та стволи" 2021: дивіться український трейлер

Драма "Любовь, страсть и стволы" создана по мотивам классической пьесы Шекспира "Ромео и Джульета". События фильма происходят в наши дни.

Сценарий к фильму был готов еще в 2010 году, однако не смог быть реализованным. В 2011 году на главную мужскую роль утвердили Зака Эфрона, он должен был и продюсировать фильм. Тем не менее, актеров, которые, в конце концов, сыграли в фильме, пригласили в 2019 году.

Актеры картины "Любовь, страсть и стволы"

Александра Даддарио;

Диего Бонета;

Трэвис Фиммел;

Джастин Чатвин;

Джон Ралстон;

Стюарт Хьюз.

Съемки в Торонто длились месяц.