Сюжет фільму "Кохання, пристрасть та стволи"

Бен Гіббон (Дієго Бонета) – підліток, який живе в Нью-Йорку закохується в Мері Реткарт (Александра Даддаріо). Проте, є проблема: двоє людей належать до різних сімей, які розділили між собою контроль над медіабізнесом міста.

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Ворожі відносини між Гіббонами та Реткартами тривають уже десятиліттями. Щоб бути закоханим разом – їм потрібно вийти із зону комфорту і постаратися вмовити батьків дозволити їй бути разом.

"Кохання, пристрасть та стволи" 2021: дивіться український трейлер

Драма "Кохання, пристрасть та стволи" створена за мотивами класичної п’єси Шекспіра "Ромео та Джульєта". Події фільму відбуваються в наші дні.

Актори картини "Кохання, пристрасть та стволи"

  • Александра Даддаріо;
  • Дієго Бонета;
  • Тревіс Фіммел;
  • Джастін Чатвін;
  • Джон Ралстон;
  • Стюарт Г'юз.

Фільмування проєкту в Торонто тривало місяць.