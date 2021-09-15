Страсти закулисья Дюны: эпический роман между Тимоти Шаламе и Зендаей – интересное видео

Премьера "Дюны" состоится уже совсем скоро, и режиссер Дени Вильнев решил продемонстрировать видео закулисья, чтобы немножко подогреть интерес публики. Ролик усиливает химию между главными героями, которых играют актеры Тимоти Шаламе и Зендая.

Короткое видео закулисья не раскрывает детали сюжета и не демонстрирует впечатляющие кадры, однако здесь есть немало комментариев от самого режиссера и актеров. В клипе упоминаются видения, которые Пол (главный герой ленты) продолжает видеть.

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Что интересного рассказали в видео

Режиссер фильма Дени Вильнев коротко прокомментировал свою экранизацию.

"Дюна" – очень богатый фильм. Это приключенческий фильм. Это фильм о взрослении,

– отметил Вильнев.

Зендая в видео рассказывает о своей дружбе с Шаламе, которая началась сразу, как только стартовал совместный съемочный процесс. Кроме того, актриса комментирует нечто важное, о своем персонаже, что поможет зрителю понять ее отношение к герою Шаламе.

В фильме мы сможем увидеть, как развивались отношения персонажей и, похоже, параллельно с ними на съемочной площадке кипели настоящие страсти.

Ролик также демонстрирует ряд важных моментов из фильма, которые занимают ключевое место в оригинальном романе Фрэнка Герберта, по которому и была снята "Дюна".

Сюжет фильма "Дюна"

Украинские зрители увидят на широких экранах фильм на месяц раньше –Также известно, что режиссер уже готовит сценарий для второй части "Дюны".

События фильма переносят нас в далекое будущее, где ничто не похоже на мир, который нас окружает сегодня. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) управляет пустынной планетой Арракис – жестоким миром, жизнь на котором полна опасностей. Именно эта планета является единственным источником наиболее редкого и ценного вещества во Вселенной – спайса.

Это вещество, действует подобно наркотикам, однако люди получают важное преимущество – спайс продлевает жизнь и существенно улучшает умственные способности. Владение веществом гарантирует господство во Вселенной. Однако сейчас планета Арракис наполнена гигантскими песчаными червями. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье властвование ею.