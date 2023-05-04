"Стражи Галактики 3": сколько сцен после титров и о чем они рассказывают

4 мая во всех кинотеатрах Украины вышли "Стражи Галактики 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3). Пока первые зрители делятся впечатлениями в соцсетях, мы расскажем о сценах после титров.

По традиции Marvel все супергеройские фильмы имеют две сцены после титров. Сообщается, что последняя лента франшизы "Стражи Галактики 3" завершит историю любимой команды космических супергероев.

Смотрите также Что посмотреть на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов среди украинцев

"Стражи Галактики 3": о чем рассказывают сцены после титров

В общем, титры вмещают немало кадров из предыдущих фильмов. В первой сцене зрителей знакомят с командой "Сторожевых Галактик". Ее возглавляет Ракета, прилетающая спасать очередную планету. В состав также входят Грут, пес Космо, Адам Ворлок и еще одна девочка. Продолжится ли история этих персонажей в дальнейшем – пока неизвестно.

Во второй стене поклонникам показывают Питера Квила, вернувшегося на Землю к своему дедушке. Впрочем, жизнь на Земле ему достаточно скучна, поэтому в конце мы видим надпись "Питер Квилл вернется". Это дает понять, что персонаж еще появится в киновселенной Marvel: 43-летнему Крису Пратту придется держать себя в форме по-прежнему.

"Стражи Галактики 3": смотрите трейлер

Сюжет фильма

События в "Стражах галактиках 3" происходят после рождественского спецвыпуска. Каждый из героев пытается адаптироваться к мирной жизни на планете Нидения. Большое внимание в этой части уделяется Питеру Квиллу, который только отрывками помнит свое детство. Также в центре сюжета оказывается Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом.

Смотрите также "Это конец для меня": Зои Салдана больше не сыграет роль Гаморы в киновселенной Marvel

Интересно, что перед съемками Джеймс Ганн признался, что совершил большую ошибку, убившую Йондо, которого сыграл Майкл Рукер. Режиссер был убежден, что благодаря этому персонажу можно раскрыть непростые отношения отца и сына.