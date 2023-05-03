Об этом рассказал вице-президент Disney Эван Джейкобс. Обычно первые 45 минут фильма показываются в формате 16:9, а остальные – в формате 21:9.
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Джеймс Ганн создал различные версии "Сторожевых галактики 3" для кинотеатров во всем мире
Помимо стандартного выпуска, долгожданный фильм будет доступен в специальном формате Imax и версии, предназначенной для квадратных кинотеатров. Кроме того, говорят, что 3D версия содержит ряд сюрпризов.
Долгожданный фильм "Стражи Галактики 3" должен выйти в кинотеатрах уже 5 мая. Мировая премьера фильма уже состоялась 22 апреля в Диснейленде в Париже. "Стражи Галактики 3" являются сиквелом картин 2014 и 2017 года, а также 32-м в кинематографической вселенной Marvel.
"Стражи Галактики 3": смотрите ролик
"Стражи галактики 3" стал последним фильмом Джеймса Анна для Marvel. Далее режиссер сосредоточится на расширенной вселенной DC, главном конкуренте кинематографической вселенной Marvel. В долгожданной третьей части франшизы "Стороже" сыграет звездный актерский состав, в частности:
- Крис Претт,
- Зои Салдана,
- Брэдли Купер,
- Дэйв Батиста,
- Карен Гиллан и многие другие.
Известно, что большое внимание в будущем фильме режиссер уделит Питеру Квиллу, который только отрывками помнит свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом.
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Ранее Джеймс Ганн признавался, что совершил большую ошибку, что убил Йондо, которого сыграл Майкл Рукер.