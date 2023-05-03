Джеймс Ганн создал 600 уникальных версий "Стражей галактики 3" для разных кинотеатров мира

"Стражи Галактики 3" стали самым дорогим фильмом во франшизе. Премьера состоится 5 мая. Чтобы удовлетворить любой тип конфигурации кинотеатра, режиссер Джеймс Ганн создал 600 разных версий проекта.

Об этом рассказал вице-президент Disney Эван Джейкобс. Обычно первые 45 минут фильма показываются в формате 16:9, а остальные – в формате 21:9.

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Джеймс Ганн создал различные версии "Сторожевых галактики 3" для кинотеатров во всем мире

Помимо стандартного выпуска, долгожданный фильм будет доступен в специальном формате Imax и версии, предназначенной для квадратных кинотеатров. Кроме того, говорят, что 3D версия содержит ряд сюрпризов.

Долгожданный фильм "Стражи Галактики 3" должен выйти в кинотеатрах уже 5 мая. Мировая премьера фильма уже состоялась 22 апреля в Диснейленде в Париже. "Стражи Галактики 3" являются сиквелом картин 2014 и 2017 года, а также 32-м в кинематографической вселенной Marvel.

"Стражи Галактики 3": смотрите ролик

"Стражи галактики 3" стал последним фильмом Джеймса Анна для Marvel. Далее режиссер сосредоточится на расширенной вселенной DC, главном конкуренте кинематографической вселенной Marvel. В долгожданной третьей части франшизы "Стороже" сыграет звездный актерский состав, в частности:

Крис Претт,

Зои Салдана,

Брэдли Купер,

Дэйв Батиста,

Карен Гиллан и многие другие.

Известно, что большое внимание в будущем фильме режиссер уделит Питеру Квиллу, который только отрывками помнит свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом.

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Ранее Джеймс Ганн признавался, что совершил большую ошибку, что убил Йондо, которого сыграл Майкл Рукер.