"Сумасшедшая свадьба 3": три эпизода, которые не вошли в финальную версию комедии

Авторы проекта "Сумасшедшей свадьбы" на своей ютуб-странице опубликовали три захватывающие сцены, которые, к сожалению, не вошли в финальную часть фильма. Напомним, что комедия стартовала 25 февраля 2021 года. Поэтому третья часть фильма стала 5-й лентой FILM.UA Group, которая по кассовым сборам превысила отметку в миллион долларов.
Каждая часть трилогии "Сумасшедшая свадьба" посвящена свадебной церемонии одному из потомков Галины и Василия Середюка. Каждый раз глава семьи Василий Середюк мечтает о традиционной церемонии и идеальном зяте, однако все ожидания главного героя не оправдываются. На очереди – свадьба младшего сына супругов Захара, поэтому на него возлагают немало надежд.
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Избранницей парня становится дочь цыганского барона, поэтому семью ожидает еще один экзотический праздник. Однако, во время производства сериала авторы решили, что не все эпизоды попадут в финальную часть. Поэтому о том, что осталось за кадром, мы вам расскажем в нашем материале.
Сцена 1: "Василий и Франсуа в полицейском участке"Стоямба! Полковник Попадюк – борец за закон и порядок всех "Сумасшедших свадеб".
Сцена 2: "Франсуа – подольский дядя"Проверка пройдена: Франсуа – подольский дядя!
Сцена 3: "Cовет и Захар""На свадьбе все имеет значение: платье, ресторан, фата, тамада и даже цвет бутоньерки". И когда это готово, остается лишь весь лагерь звать!
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Главные актеры "Сумасшедшей свадьбы 3":
- Катерина Файн – невеста Рада Алькарес;
- Вячеслав Хостикоев – жених Захар Середюк;
- Игорь Крикунов – цыганский барон, отец невесты;
- Назар Заднепровский – отец жениха Василий Середюк;
- Полина Василиса – Екатерина Середюк;
- Джимми Воха-Воха – муж Екатерины Франсуа;
- Юрий Горбунов – тамада;
- Леся Самаева – Галина Середюк;
- Александр Кобзарь – сосед Тарас;
- Вера Кобзарь – соседка Оксана;
- Инна Приходько – соседка Оля;
- Арам Арзуманян – сосед Ашот;
- Потап – священник;
- Алексей Завгородний – священник;
- Олег Винник – певец.
"Сумасшедшая свадьба 3": смотрите трейлер