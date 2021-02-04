Фестивальный сезон 2021 года продолжает набирать обороты. 4 февраля в США закончился знаменитый кинофестиваль Sundance. Какие же ленты одержали победу и похвалу экспертов и зрителей – узнавайте в материале.

Источник: Indie Wire

Американский фестиваль независимого кино ежегодно поражает киноманов выбором лент. С 28 января по 3 февраля эксперты просматривали новинки кино и путем голосования определили победителей Sundance 2021.

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И хотя церемония впервые проходила дистанционно, это не повлияло на настроение обладателей премий. Триумфатором вечера, несомненно, стала драма CODA, которая дословно расшифровывается как "ребенок глухих родителей". Лента режиссера Шан Хедер получила сразу 4 победы, чем привлекла внимание мировой кинообщественности.

Какие новинки кино еще отметили на кинофестивале Sundance – смотрите в списке.

Sundance-2021: победители

Драматический конкурс

Гран-при жури – CODA

– CODA Приз зрительских симпатий – CODA

– CODA Лучший режиссер – CODA

– CODA Лучший сценарій (специальная награда имені Волда Солда) – Ари Катчер и Райан Велч (On the Count of Three)

– Ари Катчер и Райан Велч (On the Count of Three) Лучший актерский состав – CODA

– CODA Лучший актер – Кліфтон Колінс-молодший (Jockey).

Документальный конкурс

Приз жури – Summer Of Soul

– Summer Of Soul Приз зрительских симпатий – Summer Of Soul

– Summer Of Soul Лучший режиссер – Наталія Алмада (User)

Международная программа

Гран-при жури – Hive

– Hive Приз зрительских симпатий – Hive

– Hive Лучший режиссер – Блерта Башоллі (Hive)

которая расшифровывается