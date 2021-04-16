Если вы остались в восторге от "Сумасшедшей свадьбы 3", тогда не пропустите в кинотеатрах новую комедию "Свадьбы не будет!". Сейчас премьеру назначили на 24 июня 2021 года.

"Свадьбы не будет!": сюжет и трейлер

Все родители дочерей со страхом ждут, когда те будут знакомить их со своими избранниками. В комедиях отцы всегда не одобряют выбора девушек, а потому сопротивляются, пытаясь разрушить свадьбу. Но в "Свадьбы не будет!" зрители увидят тройную проблему, ведь лучшие друзья узнают, что их дочери могут соединить свою жизнь с наглыми молодыми людьми, которые им совсем не пара.

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Успешный юрист Артур, строитель Калле со вспыльчивым характером и физиотерапевт Юсу решают объединиться в важной для них миссии и отпугнуть бойфрендов своих дочерей. Но и соперники у отцов будут непростые: наркоторговец, революционер и фотограф в стиле ню. Противостояние будет курьезным.

"Свадьбы не будет!": смотрите трейлер

История создания "Свадьбы не будет!"

Известно, что лента является римейком знаменитой испанской комедии 2017 года. Режиссер Марк Ротемунд решил позаимствовать эту идею и создать немецкую версию фильма "Свадьбы не будет!".

"Оригинал фильма просто блестящий, и драматургия в нем была просто супер! История развивается вокруг 3 пап. У них разные характеры и темпераменты. И вот им придется действовать совместно, чтобы осуществить свой коварный план. Сначала все идет наперекосяк, и после каждой неудачи они идут на еще более серьезные риски, чем только усугубляют и без того непростую ситуацию", – прокомментировал Марк Ротемунд.

Пандемия также внесла коррективы в создание фильма. Из-за карантина комедию "Свадьбы не будет!" не смогли показать фокус-группе, чтобы протестировать качество ленты. Поэтому видео разослали актерам, чтобы те вместе с друзьями посмотрели фильм до выхода на большие экраны.

"Мы отправили ленту основном актерскому составу и попросили их посмотреть" Свадьбы не будет! "С максимальным количеством друзей. При этом было очень важно, чтобы наша экспериментальная фокус-группа не была связана с кино. В результате абсолютно всем понравилась наша работа, и мы получили очень теплые отзывы", – добавил он.

Актеры комедии "Свадьбы не будет!":