Якщо ви залишились у захваті від "Скаженого весілля 3", тому не пропустіть у кінотеатрах нової комедії "Весілля не буде!". Наразі прем'єру назначено на 24 червня 2021 року.

"Весілля не буде!": сюжет і трейлер

Всі батьки доньок з острахом чекають, коли ті будуть знайомити їх зі своїми обранцями. В комедіях татусі завжди не схвалюють вибору дівчат, а тому чинять опір, намагаючись зруйнувати весілля. Та у "Весілля не буде!" глядачі побачать потрійну проблему, адже найкращі друзі дізнаються, що їхні доньки можуть поєднати своє життя із нахабними молодиками, які їм зовсім не пара.

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Успішний юрист Артур, будівельник Калле із запальним характером і фізіотерапевт Юсу вирішують об'єднатись у важливій для них місії та відлякати бойфрендів своїх доньок. Але й суперники у татусів будуть непрості: наркоторговець, революціонер і фотограф у стилі ню. Протистояння буде курйозним.

"Весілля не буде!": дивіться трейлер

Історія створення "Весілля не буде!"

Відомо, що стрічка є рімейком знаменитої іспанської комедії 2017 року. Режисер Марк Ротемунд вирішив запозичити цю ідею та створити німецьку версію фільму "Весілля не буде!".

"Оригінал фільму просто блискучий, і драматургія в ньому була просто супер! Історія розвивається навколо 3 татусів. У них різні характери і темпераменти. І ось їм доведеться діяти спільно, щоб здійснити свій підступний план. Спочатку усе йде шкереберть, і після кожної невдачі вони йдуть на ще серйозніші ризики, чим тільки погіршують і так непросту ситуацію", – прокоментував Марк Ротемунд.

Пандемія також внесла корективи у створення фільму. Через карантин комедію "Весілля не буде!" не змогли показати фокус-групі, щоб протестувати якість стрічки. Тому відео розіслали акторам, аби ті разом з друзями переглянули фільм до виходу на великі екрани.

"Ми відправили стрічку основному акторському складу і попросили їх подивитись "Весілля не буде!" з максимальною кількістю друзів. При цьому було дуже важливо, щоб наша експериментальна фокус-група не була пов'язана з кіно. У результаті абсолютно всім сподобалась наша робота, і ми отримали дуже теплі відгуки", – додав він.

Актори комедії "Весілля не буде!":