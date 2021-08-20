Автор сценария и режиссер – Джон Файнголд. Впервые фильм был показан этим летом на фестивале Трайбека. Об этом сообщает пресс-служба фильма "Вольга Украина".
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О чем фильм
По сюжету, двое молодых жителей Нью-Йорка Майло и Венди – всегда предпочитали онлайн-свидания. Но постоянные неудачи заставили их заключить пакт о том, чтобы стать "друзьями с привилегиями". А также и "проапгрейдить" привычки друг друга в отношениях. Конечно, их общие знакомые изначально считают эту идею убийством для дружбы, но возможно Майло и Венди станут той самой парой, у которой все получится?
Актерский состав
- Франческа Рил (шоу "Очень странные дела" и комедии "Одержимая сексом");
- стендап-комик Джабуки Янг-Уайт;
- супермодель Тейлор Хилл, Джерри Феррара ( "Антураж", "Думай как мужчина")
- Алекс Моффат ("Субботним вечером в прямом эфире", "Парень на праздники") и другие.