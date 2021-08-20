Автор сценария и режиссер – Джон Файнголд. Впервые фильм был показан этим летом на фестивале Трайбека. Об этом сообщает пресс-служба фильма "Вольга Украина".

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О чем фильм

По сюжету, двое молодых жителей Нью-Йорка Майло и Венди – всегда предпочитали онлайн-свидания. Но постоянные неудачи заставили их заключить пакт о том, чтобы стать "друзьями с привилегиями". А также и "проапгрейдить" привычки друг друга в отношениях. Конечно, их общие знакомые изначально считают эту идею убийством для дружбы, но возможно Майло и Венди станут той самой парой, у которой все получится?

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