Автор сценарію та режисер – Джона Файнголд. Вперше фільм показали цього літа на фестивалі Трайбека. Про це повідомляє пресслужба фільму "Вольга Україна".

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Про що фільм

За сюжетом, двоє молодих мешканців Нью-Йорка Майло та Венді – завжди вважали за краще онлайн-побачення. Але постійні невдачі змусили їх укласти пакт про те, щоб стати "друзями з привілеями". А також й "проапгрейдити" звички один одного у стосунках. Звичайно, їх спільні знайомі від початку вважають цю ідею вбивством для дружби, але, можливо, Майло та Венді стануть тією самою парою, у якої все вийде?

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