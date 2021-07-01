"Как менялось кино за 40 лет": SWEET.TV открыл доступ ко всем фильмам саги "Звездные войны"

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал единственным в Украине сервисом, который открыл своим зрителям все фильмы вселенной "Звездные войны" в рамках тарифа без дополнительных оплат. Полная коллекция культового кино будет доступна абонентам в течение двух недель.

SWEET.TV

начал двухнедельный марафон просмотра "Звездных войн". Сейчас сервис стал единственной платформой в Украине, где собраны все киноленты легендарной саги и доступны абонентам без дополнительных оплат.

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Что известно о саге "Звездных войн"

Первый фильм о джедаях появился на экранах 25 мая 1977 года. Сейчас он называется "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", хотя премьера происходила просто с надписями "Звездные войны" на постерах. Появление фильма "Эпизод ІХ: Скайуокер. Восхождение" в конце 2019 года стало завершением третьей трилогии саги, однако, еще не известно, будет ли сниматься продолжение.

"Звездные войны" – классика мирового кинематографа. Эти фильмы показывают нам, как менялось кино за 40 лет, какие технологии внедрялись и как могут эволюционировать киновселенные. Для нас это большое событие, поэтому приглашаем всех окунуться во Вселенную джедаев и отправиться в далекую-далекую галактику,

– говорит директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

Сейчас снято 11 фильмов о вселенной "Звездных войн" и 1 полнометражный мультфильм.

Библиотека "Star Wars" на SWEET.TV:



Библиотека "Star Wars" на SWEET.TV / Инфографика SWEET.TV

Сколько продлится бесплатный доступ к вселенной "Звездных войн"

С 1 по 14 июля на SWEET.TV можно получить доступ ко всем фильмам франшизы без дополнительных оплат.

Возможность предоставить абонентам такой уникальный доступ появилась благодаря эксклюзивным договоренностям между онлайн-кинотеатром и голливудской киностудией Disney. В рамках этого контракта на сервисе также открыты фильмы Marvel.

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Кроме этого, SWEET.TV открывает доступ к 260+ телеканалам, включая HD и 4К. Есть возможность управлять прямым эфиром ТВ: ставить на паузу, перематывать и смотреть передачи в записи до 7 суток. Кинозал сервиса насчитывает 10 000+ фильмов, премьер, украинских и голливудских эксклюзивов, культовых сериалов и мультфильмов для детей любого возраста, доступные без дополнительных оплат.

Для новых зрителей онлайн-кинотеатра есть специальный тестовый период бесплатный доступ на 7 суток. Затем можно оформить подписку и пользоваться сервисом еще 14 дней за 1 гривну.