26 января 2023 Вероника Вельч сообщила, что Посольство Украины в США выдало справку о приобретении украинского гражданства сыну Демьяну. Об этом она написала в своем фейсбуке и представила фото знакового дня.

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Двухмесячный сын Сенцова получил украинское гражданство в США

В своем сообщении Вероника Вельч вспомнила время перед полномасштабным вторжением: "Ощущение войны висело в воздухе. На киевских улицах заметно поубавилось автомобилей, а полосы газет развевались удручающими прогнозами западной разведки. .

Тогда, в одно из серых киевских утренников Олег Сенцов сказал жене: "Не волнуйся, ты забеременеешь, а я поеду на войну". Так и вышло. Вероника вспомнила, как они хотели ребенка: "Мы уже ментально готовились к эко, а Путин реально готовился к войне".

Вот прошел год. Наш сын родился вдали от дома, а его папа сейчас на войне. Сейчас наша замечательная госпожа Посол вручила Демьянчику справку о приобретении украинского гражданства и мы стали ближе домой, и к Победе,

– написала Вероника.

Вероника Вельч и сын двухмесячный Демьян / Фото из фейсбука Вероники

Напомним, у Олега Сенцова еще трое детей: дочери Алина (2002 год) и Эмма (2021 год) и сын Владислав (2004 год), у которого аутизм. Вторая жена режиссера Вероника Вельча имеет сына от первого брака.