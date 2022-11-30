Удивительный танец Венздей захватил тикток: впечатляющие видео с хореографией Дженны Ортеги

Поклонники сериала "Венздей" удивлены танцем Венздей в четвертой серии "Горе, какая ночь". Кроме того, Netflix отдельно опубликовал видео постановки, которую придумала сама актриса Дженна Ортега.

Мы собрали для вас лучшие видеозрители, которые восхитили хореографию Ортеги. Наслаждайтесь танцем из сериала "Венздей", который полюбили в 93 странах мира.

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Культовый танец "Венздей" поразил зрителей сериала

Все действие происходит на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Nevermore Academy. Вендэй зажигает танцем, хореографию к которому придумала сама актриса Дженна Ортега под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps.

На самом деле я чувствовала себя очень неуверенно. Я сама поставила хореографию, и я думаю, совершенно очевидно, что я не танцовщик и не хореограф,

призналась Ортега.

Танцевальная сцена Венздей в сериале: смотрите видео

Но ее коллеги (и миллионы поклонников) не согласились бы с этим утверждением. Удивительный танец захватил тикток и преданные поклонники семейки Аддамс начали записывать свои видео с этим драйвовым танцем.

Актеры также говорят, что это их лучшая сцена в сериале: "Это невероятно", "Впечатляет". А Луис Гузман, сыгравший отца Венздей, шутя, говорит: "Это реально моя дочь?".

Танцевальная сцена Венздей в сериале: реакция актеров

О чем рассказывает сериал

По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

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