В то же время теперь Цимбалюк готовится к наиболее откровенной роли в своей карьере – самого себя в поисках настоящей любви. Актер будет новым героем популярного реалити-шоу "Холостяк". По этому случаю, Кино 24 собрал подборку 7 лучших фильмов и сериалов с участием будущего Холостяка.

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Особую популярность Тарасу Цимбалюку принесла роль Карпа в сериале "Поймать Кайдаша" – современной адаптации повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". В сериале актер предстал в образе старшего сына семьи Кайдашей, автомеханика по профессии.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер онлайн

В мистическом хорроре "Конотопская ведьма", который вышел на экраны в 2024 году, Цимбалюк сыграл роль Андрея – возлюбленного главной героини Елены. Фильм рассказывает историю женщины, которая после потери любимого во время российского вторжения возвращает свои ведьмовские силы для мести оккупантам.

"Конотопская ведьма": смотрите видео онлайн

Кардинально другой образ актер воплотил в комедии "Песики", где сыграл персонажа, по имени Тарас. Фильм с Лесей Никитюк в главной роли рассказывает об эгоцентричной Яне, на которую падает проклятие – все ее любовники превращаются в собак. Эта необычная романтическая комедия сочетает ироничный юмор с эмоциональными моментами, заставляя переосмыслить важность отношений.

"Песики": смотрите трейлер онлайн

В романтической ленте "Когда ты выйдешь замуж?" Тарас появился в роли Марка. Фильм рассказывает об искусствоведе Ксении, которая после разрыва с женихом открывает для себя новые горизонты, случайно наткнувшись на картину Поля Гогена.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите трейлер онлайн

Заметим, украинская комедия "Когда ты выйдешь замуж?" уже доступна на Киевстар ТВ

Наиболее драматический образ актер создал в исторической драме "Черный ворон", где сыграл главную роль Ивана Черноуса. Фильм переносит зрителей в бурный 1922 год и рассказывает о борьбе бывшего офицера УНР против советской власти. Лента вышла еще в 2019 году.

"Черный ворон": смотрите трейлер онлайн

Еще одной исторической ролью в карьере актера стал образ Андрея в сериале "Кофе с кардамоном" – экранизации романа львовской писательницы Натальи Гурницкой. Здесь Цимбалюк сыграл брата главной героини Анны, история которой разворачивается в 19 веке.

"Кофе с кардамоном": смотрите трейлер онлайн

Новым вызовом для Тараса стал сериал "Женский доктор. Новая жизнь", где он впервые воплотил образ медика. Его герой – военный, который после контузии и комиссования пытается найти себя в гражданской жизни. Сериал особенно актуален, поскольку события разворачиваются в современной Украине во время войны.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите трейлер онлайн

Заметим, что новый сезон "Холостяка" с участием Тараса Цимбалюка выйдет на телеэкраны уже этой осенью.