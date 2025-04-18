Водночас тепер Цимбалюк готується до найбільш відвертої ролі у своїй кар'єрі – самого себе в пошуках справжнього кохання. Актор буде новим героєм популярного реаліті-шоу "Холостяк". З цієї нагоди, Кіно 24 зібрав добірку 7 найкращих фільмів і серіалів за участі майбутнього Холостяка.

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Особливу популярність Тарасу Цимбалюку принесла роль Карпа в серіалі "Спіймати Кайдаша" – сучасній адаптації повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". У серіалі актор постав у образі старшого сина родини Кайдашів, автомеханіка за професією.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер онлайн

У містичному горорі "Конотопська відьма", який вийшов на екрани у 2024 році, Цимбалюк зіграв роль Андрія – коханого головної героїні Олени. Фільм розповідає історію жінки, яка після втрати коханого під час російського вторгнення повертає свої відьомські сили для помсти окупантам.

"Конотопська відьма": дивіться відео онлайн

Кардинально інший образ актор втілив у комедії "Песики", де зіграв персонажа, на ім'я Тарас. Фільм з Лесею Нікітюк у головній ролі розповідає про егоцентричну Яну, на яку падає прокляття – всі її коханці перетворюються на собак. Ця незвичайна романтична комедія поєднує іронічний гумор з емоційними моментами, змушуючи переосмислити важливість стосунків.

"Песики": дивіться трейлер онлайн

У романтичній стрічці "Коли ти вийдеш заміж?" Тарас з'явився в ролі Марка. Фільм розповідає про мистецтвознавицю Ксенію, яка після розриву з нареченим відкриває для себе нові горизонти, випадково натрапивши на картину Поля Гогена.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться трейлер онлайн

Зауважимо, українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?" вже доступна на Київстар ТБ

Найбільш драматичний образ актор створив у історичній драмі "Чорний ворон", де зіграв головну роль Івана Чорноуса. Фільм переносить глядачів у буремний 1922 рік та розповідає про боротьбу колишнього офіцера УНР проти радянської влади. Стрічка вийшла ще у 2019 році.

"Чорний ворон": дивіться трейлер онлайн

Ще однією історичною роллю в кар'єрі актора став образ Андрія в серіалі "Кава з кардамоном" – екранізації роману львівської письменниці Наталі Гурницької. Тут Цимбалюк зіграв брата головної героїні Анни, історія якої розгортається у 19 столітті.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер онлайн

Новим викликом для Тараса став серіал "Жіночий лікар. Нове життя", де він вперше втілив образ медика. Його герой – військовий, який після контузії та комісування намагається знайти себе в цивільному житті. Серіал особливо актуальний, оскільки події розгортаються в сучасній Україні під час війни.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться трейлер онлайн

Зауважимо, що новий сезон "Холостяка" за участю Тараса Цимбалюка вийде на телеекрани вже цієї осені.