В шоу "Check-Up с Еленой Светлицкой" Цимбалюк вспомнил, как готовился к съемкам сериала "Поймать Кайдаша". На первых пробах шоураннер и сценаристка Наталья Ворожбит сразу увидела в нем будущего Карпа. Правда, была одна проблема: актер выглядел слишком спортивно для деревенского парня.

Поэтому вместо очередной тренировки Цимбалюк получил задание фактически сделать обратное – набрать вес.

Белый хлеб вместо "сушки"

На подготовку к съемкам у Тараса было всего четыре месяца. За это время он должен был превратить спортивное тело в более "бытовое" – с щеками и животом.



Тарас Цимбалюк в роли Карпа / Фото СТБ



И здесь начинается диета, от которой фитнес-тренеры могут проснуться посреди ночи в холодном поту.

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"Я со слезами на глазах, после той формы, в которой я был, начал просто без конца есть белый хлеб. И три раза, как минимум три раза в неделю, бывал в McDonald's", – рассказал актер.

Результат не заставил себя долго ждать: для роли Карпа Цимбалюк набрал вес, и его масса составила 107–108 килограммов – это был самый большой вес в его жизни.

Актер настолько серьезно отнесся к перевоплощению, что даже предлагал добавить Карпу забавную прическу – своеобразную челку-"штрих-код" в стиле Джима Керри из комедии "Тупой и еще тупее".

В итоге Цимбалюк получил образ, ставший одним из самых известных в его карьере.

Кстати, после завершения "Поймать Кайдаша" актеры сериала заметно изменились – и сегодня многих из них не так просто узнать в образах, в которых они полюбились зрителям.