У шоу "Check-Up з Оленою Світлицькою" Цимбалюк пригадав, як готувався до зйомок серіалу "Спіймати Кайдаша". На перших пробах шоуранерка та сценаристка Наталка Ворожбит одразу побачила в ньому майбутнього Карпа. Щоправда, була одна проблема: актор виглядав надто спортивно для сільського хлопця.

Тож замість ще одного тренування на плечі Цимбалюк отримав завдання фактично зробити протилежне – набрати вагу.

Білий хліб замість "сушки"

На підготовку до зйомок у Тараса було лише чотири місяці. За цей час він мав перетворити спортивне тіло на більш "побутове" – із щоками та животом.



Тарас Цимбалюк у ролі Карпа / Фото СТБ



І тут починається дієта, від якої фітнес-тренери можуть прокинутися серед ночі з холодним потом.

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Я зі сльозами на очах, після тієї форми, яку я мав, почав просто без кінця їсти білий хліб. І тричі, тричі мінімум на тиждень був у McDonald's, – розповів актор.

Результат не змусив довго чекати: для ролі Карпа Цимбалюк набрав і його вага склала 107–108 кілограмів – це була найбільша вага в його житті.

Актор настільки серйозно поставився до перевтілення, що навіть пропонував додати Карпу кумедну зачіску – своєрідний чубчик-"штрихкод" у стилі Джима Керрі з комедії "Тупий і ще тупіший".

Зрештою, Цимбалюк отримав образ, який став одним із найвідоміших у його кар'єрі.

До речі, після завершення "Спіймати Кайдаша" актори серіалу помітно змінилися – і сьогодні багатьох із них не так просто впізнати в образах, у яких вони полюбилися глядачам.