Никто не закрывает никакую дверь, – развелся ли Тарас Цымбалюк с женой

В июне актер Тарас Цымбалюк сообщил, что разводится с женой. Пока они еще официально не разведены, но уже 5 месяцев не живут вместе.

Тарас Цымбалюк и его любимая Тина были в браке менее года. Сейчас они почти не комментируют личную жизнь, держат ее подальше от посторонних глаз. В эксклюзивном интервью 24 каналу актер рассказал новые детали об отношениях с экс-женой.

Читайте также Тарас Цымбалюк эмоционально ответил, считает ли Панина "хорошим русским"

Тарас Цымбалюк об отношениях с экс-женой

Мы официально до сих пор не разведены. Мы просто разъехались 5 месяцев назад. Но должны развестись в ближайшее время. Сейчас мы общаемся, никто не закрывает никакую дверь, никто не блокирует никого. Такого нет, слава Богу,

– откровенно сказал актер.

Цымбалюк упомянул и о родных Тинах, которые родом из Мариуполя. Он отметил, что при общении они очень агрессивны. Если людям, длительно находившимся под влиянием российской пропаганды, навязывать "говоры на украинском языке", то они не реагируют положительно. Тарас отметил, что не стоит навязывать украинизацию. вместо этого можно подать человеку пример, объяснить, почему это важно. Если человек захочет, то сам рано или поздно перейдет на украинский.



Тарас Цымбалюк / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Отметим, теща Цымбалюка была в оккупации в Мариуполе. К счастью, ей удалось уехать. Однако, по словам актера, женщина уже вернулась в город, до сих пор временно находящийся под властью россиян.

Брак Тараса Цимбалюка и Тины Антоненко: главное