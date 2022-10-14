Тарас Цимбалюк і його кохана Тіна були у шлюбі менш як рік. Зараз вони майже не коментують особисте життя, тримають його якомога далі від сторонніх очей. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу актор розповів нові деталі щодо стосунків з ексдружиною.

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Тарас Цимбалюк про стосунки з ексдружиною

Ми офіційно ще досі не розлучені. Ми просто роз'їхалися 5 місяців назад. Але маємо розвестись найближчим часом. Зараз ми спілкуємося, ніхто не закриває ніякі двері, ніхто не блокує нікого. Такого немає, слава Богу,

– відверто сказав актор.

Цимбалюк згадав і про рідних Тіни, які родом з Маріуполя. Він зазначив, що при спілкуванні вони дуже агресивні. Якщо людям, які тривалий час перебували під впливом російської пропаганди, нав'язувати "говори українською мовою", то вони не реагують позитивно. Тарас зазначив, що не варто нав'язувати українізацію. натомість можна подати людині приклад, пояснити, чому це важливо. Якщо людина захоче, то сама рано чи пізно перейде на українську.



Тарас Цимбалюк / Фото Уляни Журби, 24 канал

Зазначимо, теща Цимбалюка була в окупації в Маріуполі. На щастя, їй вдалося виїхати. Однак, за словами актора, жінка вже повернулася в місто, яке досі тимчасово перебуває під владою росіян.

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