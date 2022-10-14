Тарас Цымбалюк жестко прокомментировал скандал с Собчак в Грузии и назвал ее "подстилкой Путина"

Тарас Цымбалюк высказался о Ксении Собчак, которую не пустили в один из баров в Грузии. Он не только считает, что ресторатор из Тбилиси поступил правильно, но и назвал его "клевым чуваком".

После того, как всегда сдержанная Тина Кароль послала Ксению Собчак, мы спросили у Тараса Цымбалюка, что он думает о так называемой русской либералке. Эксклюзивно для 24 канала актер признался, что для него она давно "подстилка Путина".

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Тарас Цымбалюк прокомментировал скандал с Собчак в Грузии

Собчак для меня закончилась, когда баллотировалась на выборах, и все топили за нее, как человека против Кремля, а тогда оказалось, что это просто подстилка Путина. Она стала какой-то третьей стороной,

– жестко заявил Тарас Цымбалюк.

Он признался, что раньше, еще до 2018 года, уважал крестницу Путина за острый ум и открытость, но в ходе ее президентской кампании понял, что все это мишура. Так что Цымбалюк уважает грузина-ресторатора, который отшил Ксению Собчак.

"Я раньше ее ценил за какой-то ум, за юмор, за открытость, потом понял, что это очень странная теневая фигура. Поэтому я настолько разочарован, что она оконфузилась перед этим клевым чуваком, который поставил ее на место двумя предложениями", – добавил актер. .

Как Тарас Цымбалюк относится к грузинам

грузинский скандал Ксении Собчак комментировал даже советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он называл ее не либералкой, а нарциссом русского разлива."Она заходит в Грузию и не понимает, что она не имеет права так себя вести. Она не понимает, что такое свобода", – комментировал Подоляк.

К слову, сейчас родители и сестра актера живут в Грузии, и они, как и сам Тарас, в восторге от грузин.

"Они толерантны, они очень нас поддерживают. Они ставят на место россиян, которые ведут себя как свиньи. Они крутой народ вообще. Грузины мне очень нравятся. Я был в Грузии, мне эта страна ментально очень близка", – с восторгом высказался Тарас Цымбалюк.

Родители Тараса Цымбалюка / Фото из инстаграма актера