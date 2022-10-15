Тарас Цымбалюк объяснил, почему не записался в терроборону, а пошел волонтерить

Война застала Тараса Цымбалюка в Киеве. Он быстро уехал из столицы в родной город Корсунь-Шевченковский и включился в волонтерство. Нашим журналистам актер объяснил, почему не отправился в терроборону как Андрей Фединчик или Хливнюк.

В разговоре с 24 каналом Тарас Цымбалюк напомнил, что в первые дни войны не мог сидеть без дела и размышлял, где будет эффективнее. Как выяснилось, он хотел записаться в терроборону Корсуня, но его туда не взяли.

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Почему Цымбалюк пошел волонтерить, а не служить

К Корсунь-Шевченковскому в Черкасской области звезда приехал с экс-женой Тиной и племянниками. Он оставил их на родителей, а сам "позвонил пацанам, спросил, нужен ли в терробороне". Местные ответили, что разберутся без него.

"Слава Богу, наша терроборона просто стоит до сих пор, и она, по сути, там не нужна", – высказался Тарас Цымбалюк. Поэтому, учитывая свою медийность, он принялся волонтерить.

Поскольку у меня нет военной кафедры, я не служил, начал использовать свое медиапространство и популярность, начал волонтерить. У меня есть машина, джип, я начал что-то там вывозить, рекламировать, обращаться к людям, отвечать на их запросы и потребности,

– поделился с нами Тарас Цымбалюк.

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