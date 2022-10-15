У розмові з 24 каналом Тарас Цимбалюк пригадав, що в перші дні війни не міг сидіти без діла й міркував, де буде ефективніший. Як з'ясувалось, він хотів записатися в тероборону Корсуня, але туди його не взяли.

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Чому Цимбалюк пішов волонтерити, а не служити

До Корсунь-Шевченківського, що на Черкащині, зірка приїхав з ексдружиною Тіною та племінниками. Він залишив їх на батьків, а сам "зателефонував пацанам, запитав, чи потрібен в теробороні". Місцеві відповіли, що розберуться без нього.

"Слава Богу, наша тероборона просто стоїть дотепер, і вона, по суті, там не потрібна", – висловився Тарас Цимбалюк. Тож, зважаючи на свою медійність, він взявся волонтерити.

Оскільки в мене немає військової кафедри, я не служив, то почав використовувати свій медіапростір і популярність, почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатись до людей, відповідати на їхні запити й потреби,

– поділився з нами Тарас Цимбалюк.

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