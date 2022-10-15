Известный актер Тарас Цымбалюк в эксклюзивном интервью 24 каналу прокомментировал, как относится к 4 сезону сериала "Крепостная". Его съемки после 24 февраля вызвали обсуждение и даже критику в сети.

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Тарас Цымбалюк о 4 сезоне "Крепостной"

Актер признался, ездил ли на досъемки сериала, когда все перенесли в Польшу: "Я снялся еще до войны, а другие еще ездили, да, четыре дня снимали. Они оттуда выбросили российских актеров и дублировали все на украинском языке".

В то же время Тарас Цымбалюк добавляет, что от идеи с продолжением сериала стоило отказаться, даже несмотря на то, что и он участвовал там. Он не знает, когда состоится премьера 4-го сезона.

Сейчас я бы не поддержал "Крепостную" с российскими актерами. Но до войны это было для меня абсолютно нормально, так как и для большинства, как для нас всех. Я действительно считаю, что от 4 сезона "Крипостной" стоит отказаться. Мне не известно, когда сериал будет,

– поделился актер.

Что известно о скандале с "Крепостной"

В масштабном сериале "Крепостная" еще до полномасштабного вторжения снимались россияне. 4 сезона начали снимать еще до 24 февраля, а с начала войны площадку перенесли в Польшу.

В июле Наталья Денисенко призналась, что едет в Польшу на съемки. Тогда ее остро раскритиковали в сети – актриса Валерия Ходос и режиссер Ирина Целик. Они упрекнули Денисенко в том, что она планирует становиться кадр с россиянами, тогда как актриса оправдывалась, что должна дозняться.

Однако впоследствии информацию о съемках с российскими актерами опровергли. Продюсер Тала Пристаецкая рассказала, что в четвертом сезоне сериала не примут участие российские актеры, их заменят дублеры, а также шоу будет сниматься на украинском.

Наталья Денисенко в интервью 24 каналу призналась, что "этот скандал имел место". Она добавила, что на фоне критики украинцев ее поддерживала Ксения Мишина.