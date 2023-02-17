Стал старше на 20 лет, – Тарас Цымбалюк рассказал о своем персонаже в 4 сезоне "Крепостной"

В 4 сезоне "Крепостной" расскажут новую историю о наследниках главных пар сериала. По сюжету события будут происходить через 23 года от начала событий первого сезона.

В масштабном сериале "Крепостная" еще до полномасштабного вторжения снимались россияне. 4 сезона начали снимать еще до 24 февраля, а с начала войны площадку перенесли в Польшу. Однако Тарас Цымбалюк успел сняться в Украине.

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На съемки в Польшу ездила Наталья Денисенко. Тогда ее остро раскритиковали в сети актриса Валерия Ходос и режиссер Ирина Целик. Они упрекнули Денисенко за то, что она планирует становиться кадром с россиянами, тогда как актриса оправдывалась, что должна дозняться.

Однако впоследствии информацию о съемках с российскими актерами опровергли. Продюсер Тала Пристаецкая рассказала, что в четвертом сезоне сериала не примут участие российские актеры, их заменят дублеры, а также шоу продублируется на украинском языке.

Премьера сериала предварительно планировалась на осень 2022 года, но когда выйдет – сейчас неизвестно.

Тарас Цымбалюк рассказал о своем герое в 4 сезоне "Крепостной"

Знаю, что наличие в составе российских актеров тоже сыграло свою роль в отсрочке премьеры… Но недавно состоялся дубляж нового четвертого сезона на украинский язык. Сезон действительно планировался очень интересный. К примеру, мой герой Назар повзрослел на 20 лет… И его жизнь кардинально изменилась,

– отметил Цымбалюк в инстаграме.

Скорее всего, в новом сезоне главными героями будут следующие персонажи: