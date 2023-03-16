"Тед Лассо" 3 сезон: обзор 1 серии, отзывы зрителей и сюжет хит-комедии

На AppleTV+ вышла первая серия 3 сезона сериала "Тед Лассо", рассказывающая историю об американском футбольном тренере, переехавшем в Лондон, чтобы тренировать футбольную команду AFC Ричмонд. Оправдал ли новый сезон ожидания зрителей – читайте дальше.

В новом сезоне главный герой сталкивается с вопросом о целях своей работы, а также с возможным будущим деградирующей в Премьер-Лиге команды. Сериал стал символом оптимизма и радости во времена пандемии COVID-19 и оказал надежду в сложный период. Однако третий сезон получил критику за расширение сюжетов, передает 24 Канал.

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"Тед Лассо" уже не так весел

В начале первой серии третьего сезона сериала "Тед Лассо" главный герой размышляет, действительно ли есть смысл оставаться в Лондоне и тренировать футбольную команду. В конце прошлого сезона AFC Ричмонд сумела вернуться в Премьер-Лигу, что являлось историей победы в условиях необычных обстоятельств. Теперь, в начале нового сезона, Ричмонд ожидается последней в Премьер-Лиге и снова будет деградирована. Тед (Джейсон Судейкис) сталкивается с возможным будущим, и в то же время видит, как его сын Генри (Гас Тернер) садится на самолет и отправляется в Канзас после шести недель, проведенных с ним летом. Муж покинул свою семью, чтобы тренировать команду, которая, вероятно, никогда не выигрывает трофей. Поэтому Тед спрашивает себя: "Какая тогда цель?"

"Тед Лассо": смотрите трейлер 3 сезона

Это уместный, немного метаязычный вопрос, особенно учитывая, что было много намеков на то, что этот сезон может быть последним для комедии, выигравшей премию "Эмми". Невозможно отделить Теда Лассо и его популярность от его премьеры. Первый сезон вышел на Apple TV+ в августе 2020 года, в то время когда пандемия COVID-19 находилась на самом тяжелом этапе. Любая надежда, что локдауны закончатся и все смогут безопасно вернуться в нормальную жизнь, была лишена содержания, и все были на грани стресса. Не было конца в перспективе.

А потом появился первый сезон Теда Лассо, ставший символом оптимизма и радости, и рассказал историю о том, что сообщество, а также забота друг о друге является самым важным в борьбе со сложностями. Первый сезон был смешным и милосердным, но, главное, он дал надежду, когда Тед Лассо, находившийся в сложных условиях в AFC Ричмонд американский футбольный тренер, призвал всех вокруг себя бороться с цинизмом.

Тед Лассо действительно заслуживает одобрительных отзывов, ведь, что бы мы ни говорили, первый сезон был довольно напряженным, утонченным и веселым одновременно. Но, как показали второй и сейчас третий сезон, возможно, у шоу нет достаточного ресурса, чтобы стать одним из лучших.

Кадр из сериала "Тед Лассо" / AppleTV+

В чем тогда проблема 3 сезона

Самая большая проблема сезона 3 – расширение сюжетов. В то время как первый сезон был удивительно точным в своем рассказе и стремительным в своих шутках, третий сезон часто имеет лишние сюжетные линии и путешествует по времени. По крайней мере, мы это увидели в первой серии. Исчезли сжатые 30-минутные эпизоды, а появились те, которые занимают около 50 минут.

Достаточно ли для шоу просто успокоить нас, выступать как культурный эквивалент тяжелого одеяла, которое помогает нам лучше спать ночью? Может быть, зависит от того, что вы ищете в искусстве кинематографа. Если вы ищете шоу, уверенное в своем ритме, со знакомыми персонажами, не отступающими слишком далеко от своего пути, то вам может действительно понравиться третий сезон "Теда Лассо". Если вы ищете шоу, которое поразит вас новизной – вы будете очень разочарованы.

Кадр из сериала "Тед Лассо" / AppleTV+

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График выхода серий

Премьера шоу состоялась 15 марта на AppleTV+.

1 серия – 15 марта;

2 серия – 22 марта;

3 серия – 29 марта;

4 серия – 5 апреля;

5 серия – 12 апреля;

6 серия – 19 апреля;

7 серия – 26 апреля;

8 серия – 3 мая;

9 серия – 10 мая;

10 серия – 17 мая;

11 серия – 24 мая;

12 серия – 31 мая.

Несмотря на все, 3 сезон имеет 94% рейтинга на Rotten Tomatoes среди зрителей и 100% среди критиков.

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