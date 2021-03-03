Американская певица Тейлор Свифт не сдерживала критики после просмотра сериала "Джини и Джорджия" (Ginny and Georgia). А все потому, что в проекте Netflix вспомнили ее имя в сексистской шутке.

Скандал розгорелся всего через одну фразу, которая зазвучала в последнем эпизоде ​​сериала Netflix. По сюжету, Джорджия спрашивает у своей дочери-подростка Джини, разорвала ли она отношения со своим парнем. На это девушка отвечает: "А тебе какое дело? Ты меняешь мужиков чаще, чем Тейлор Свифт".

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После просмотра этой серии Тейлор Свифт не сдерживала негодования. Артистка назвала шутку сексистской и устаревшей.

Привет, Джини и Джорджии! Звонил 2010-й и просил вернуть ему его тупую, глубоко сексистскую шутку. Может, мы уже перестанем унижать женщин, которые тяжело работают, считая подобный бред сивой кобылы смешным?

– написала Тейлор Свифт.

К сообщению артистка добавила скриншот субтитров, где можно увидеть фрагмент диалога главных героинь, который спровоцировал скандал. Кроме этого, Тейлор Свифт отметила, что после того, как Netflix приобрел и опубликовал в своей библиотеке документальный фильм о ней, сериал "Джини и Джорджия" выглядит странно.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

"Джини и Джорджия": сюжет и трейлер сериала

Как сообщает Netflix , сериал "Джини и Джорджия" рассказывает о 15-летнюю школьницу, которая переживает сложный подростковый период. Джини временами убеждена, что взрослее и умнее, чем ее 30-летняя мама Джорджия, от которой можно ожидать различных выходок, что уже не подходят ей по статусу и возрасту.

Чтобы начать новую жизнь, родственники решают переехать в Новую Англию. И, казалось бы, все ошибки прошлого там и должны остаться, однако все не происходит так, как ожидали главные героини, а путь к изменениям является непрост ым .

Главные роли в сериале "Джини и Джорджия" сыграли:

Брианна Хоуи

Антония Джентри

Дизель Ла Торрака

Сериал вышел на стриминговий платформе 24 февраля 2021 года.