Тейлор Свифт раскритиковала новый сериал Netflix: что возмутило артистку
Американская певица Тейлор Свифт не сдерживала критики после просмотра сериала "Джини и Джорджия" (Ginny and Georgia). А все потому, что в проекте Netflix вспомнили ее имя в сексистской шутке.
Источник:твітер Тейлор Свифт
Скандал розгорелся всего через одну фразу, которая зазвучала в последнем эпизоде сериала Netflix. По сюжету, Джорджия спрашивает у своей дочери-подростка Джини, разорвала ли она отношения со своим парнем. На это девушка отвечает: "А тебе какое дело? Ты меняешь мужиков чаще, чем Тейлор Свифт".
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После просмотра этой серии Тейлор Свифт не сдерживала негодования. Артистка назвала шутку сексистской и устаревшей.
Привет, Джини и Джорджии! Звонил 2010-й и просил вернуть ему его тупую, глубоко сексистскую шутку. Может, мы уже перестанем унижать женщин, которые тяжело работают, считая подобный бред сивой кобылы смешным?
– написала Тейлор Свифт.
К сообщению артистка добавила скриншот субтитров, где можно увидеть фрагмент диалога главных героинь, который спровоцировал скандал. Кроме этого, Тейлор Свифт отметила, что после того, как Netflix приобрел и опубликовал в своей библиотеке документальный фильм о ней, сериал "Джини и Джорджия" выглядит странно.
"Джини и Джорджия": сюжет и трейлер сериала
Как сообщает Netflix, сериал "Джини и Джорджия" рассказывает о 15-летнюю школьницу, которая переживает сложный подростковый период. Джини временами убеждена, что взрослее и умнее, чем ее 30-летняя мама Джорджия, от которой можно ожидать различных выходок, что уже не подходят ей по статусу и возрасту.
Чтобы начать новую жизнь, родственники решают переехать в Новую Англию. И, казалось бы, все ошибки прошлого там и должны остаться, однако все не происходит так, как ожидали главные героини, а путь к изменениям является непростым.
Главные роли в сериале "Джини и Джорджия" сыграли:
- Брианна Хоуи
- Антония Джентри
- Дизель Ла Торрака
Сериал вышел на стриминговий платформе 24 февраля 2021 года.
"Джини и Джорджия": смотрите трейлер
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