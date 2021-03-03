Американська співачка Тейлор Свіфт не стримувала критики після перегляду серіалу "Джині та Джорджія" (Ginny and Georgia). А все тому, що у проєкті Netflix згадали її ім'я у сексистському жарті.

Скандал розгорівся всього через одну фразу, яка зазвучала в останньому епізоді серіалу Netflix. За сюжетом, Джорджія запитує у своєї доньки-підлітка Джині, чи вона розірвала стосунки зі своїм хлопцем. На це дівчина відповідає: "А тобі яке діло? Ти змінюєш мужиків частіше, ніж Тейлор Свіфт".

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Після перегляду цієї серії Тейлор Свіфт не стримувала обурення. Артистка назвала жарт сексистським та застарілим.

Привіт, Джині і Джорджіє! Дзвонив 2010-ий і просив повернути йому його тупий, глибоко сексистський жарт. Може, ми вже припинимо принижувати жінок, які важко працюють, вважаючи подібну маячню сивої кобили смішною?

– написала Тейлор Свіфт.

До допису артистка додала скріншот субтитрів, де можна побачити фрагмент діалогу головних героїнь, який спровокував скандал. Окрім цього, Тейлор Свіфт зазначила, що після того, як Netflix придбав та опублікував у своїй бібліотеці документальний фільм про неї, серіал "Джині та Джорджія" виглядає дивно.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

"Джині та Джорджія": сюжет і трейлер серіалу

Як повідомляє Netflix, серіал "Джині та Джорджія" розповідає про 15-річну школярку, яка переживає складний підлітковий період. Джині часом переконана, що є дорослішою та розумнішою, аніж її 30-річна мама Джорджія, від якої можна очікувати різних витівок, що вже не пасують їй по статусу та віку.

Щоб розпочати нове життя, родички вирішують переїхати у Нову Англію. І, здавалось би, всі помилки минулого там і мали б залишитись, однак все не стається так, як очікували головні героїні, а шлях до змін є непростим.

Головні ролі у серіалі "Джині і Джорджія" зіграли:

Бріанна Хоуї

Антонія Джентрі

Дизель Ла Торрака

Серіал вийшов на стрімінговій платформі 24 лютого 2021 року.

"Джині та Джорджія": дивіться трейлер