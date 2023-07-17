Об этом сообщил боец 131-го батальона 112-й бригады ВСУ и правозащитник Олег Симороз. По его словам, победителем стала киевская компания "РИКИ-ТИКИ-ТАВИ".

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FreeДом заказал новогодний сериал стоимостью почти 10 миллионов гривен

Эта компания принадлежит режиссеру и сценаристке Оксане Ивасюк, известная тем, что снимала российские сериалы после 2014 года ("Это любовь", который выходил в 2015 – 2016 годах, и "Катя на автомате" 2021 года).

Тендер на производство сериала под рабочим названием "Санаторий "Незабудка" объявили 12 июля, по состоянию на данный момент он завершен.

Закупка услуги включает в себя написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства. Срок предоставления услуги – 31 декабря 2023,

– говорится в описании тендера.

В Украине планируют снять новогодний сериал за 10 миллионов гривен / Фото с фейсбука Олега Симороза

Известно, что сериал "Санаторий "Незабудка" будет всего четыре серии по 46 минут. Режиссер, сценарист и язык – неизвестны. Минута съемочного периода стоит 18 580 гривен, то есть каждая из серий на этом этапе обойдется в 855 тысяч гривен.

К тому же еще 4 миллиона гривен телеканал FreeДом потратит на сериал в жанре рождественской комедии под рабочим названием "Позывной "Санта". Производством этого шоу займется компания "Ай Кью".

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