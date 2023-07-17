Про це повідомив боєць 131-го батальйону 112-ї бригади ЗСУ та правозахисник Олег Симороз. За його словами, переможцем стала київська компанія "РІКІ-ТІКІ-ТАВІ".

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FreeДом замовив новорічний серіал вартістю майже 10 мільйонів гривень

Ця компанія належить режисерці та сценаристці Оксані Івасюк, вона відома тим, що знімала російські серіали після 2014 року ("Це любов", що виходив у 2015 – 2016 роках, та "Катя на автоматі" 2021 року).

Тендер на виробництво серіалу під робочою назвою "Санаторій "Незабудка" оголосили 12 липня, станом на зараз його завершено.

Закупівля послуги містить написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва. Строк надання послуги – 31 грудня 2023 року,

– йдеться в описі тендеру.

В Україні планують зняти новорічний серіал за 10 мільйонів гривень / Фото з фейсбуку Олега Симороза

Відомо, що серіал "Санаторій "Незабудка" матиме всього чотири серії по 46 хвилин. Режисер, сценарист і мова – невідомі. Хвилина знімального періоду коштує 18 580 гривень, тобто кожна із серій на цьому етапі обійдеться у 855 тисяч гривень.

До того ж ще 4 мільйони гривень телеканал FreeДом витратить на серіал у жанрі різдвяної комедії під робочою назвою "Позивний "Санта". Виробництвом цього шоу займеться компанія "Ай К'ю".

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