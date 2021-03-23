Украинский фильм "Домой", который стал настоящим кинохитом в 2019 году, покажут на телевидении 26 марта 2021. Сюжет ленты и когда ее можно просмотреть бесплатно – узнавайте в материале.

Телепремьера "Домой" состоится 26 марта в 22:00 . Показ украинского фильма состоится на телеканале UA: Первый, поэтому все, кто не посмотрел фильм в кинотеатрах, может насладиться работой Наримана Алиева, не покидая своего дома.

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Известно, что дата для трансляции выбрали символическую. 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. Произошло это после того, как российские военные пробрались в Крым и незаконно аннексировали полуостров. К 7-ой годовщине принятия важной резолюции украинцы смогут посмотреть фильм "Домой", который покажет историю крымскотатарского семьи.

"Домой": коротко о фильме

Фильм "Домой" стал режиссерским дебютом Наримана Алиева. Лента рассказала о крымскотатарской семье, которая разделилась после аннексии украинского полуострова. Но трагическое событие заставляет семью объединиться: на Донбассе погибает старший сын Мустафы. Мужчина едет в Киев, чтобы забрать его тело и похоронить по традициям в Крыму. В то же время младшего сына Алима, который поселился в мирной столице, главный герой стремится вернуть домой. Парень не понимает отца, но не противоречит ему.

Главные роли в ленте "Домой" получили:

Ахтем Сеитаблаев

Ремзи Билялов

Премьера фильма "Домой" состоялась на Каннском кинофестивале. Кроме этого, лента попала в лонг-лист Золотого глобуса и представляла нашу страну на Оскаре. Однако стать лауреатом этих международных наград фильм "Домой" не сумел. В то же время в Украине высоко оценили работу Наримана Алиева: лента стала обладателем гран-при Одесского кинофестиваля.