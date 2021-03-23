Український фільм "Додому", який став справжнім кінохітом у 2019 році, покажуть на телебаченні 26 березня 2021 року. Сюжет стрічки та коли її можна переглянути безкоштовно – дізнавайтесь у матеріалі.

Телепрем'єра "Додому" відбудеться 26 березня об 22:00. Показ української стрічки відбудеться на телеканалі UA: Перший, відтак всі, хто не переглянув фільм у кінотеатрах, може насолодитись роботою Нарімана Алієва, не покидаючи свого дому.

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Відомо, що дату для трансляції обрали символічну. 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про територіальну цілісність України. Сталось це після того, як російські військові пробрались до Криму та незаконно анексували півострів. До 7-ої річниці прийняття важливої резолюції українці зможуть переглянути фільм "Додому", який покаже історію кримськотатарської родини.

"Додому": коротко про фільм

Фільм "Додому" став режисерським дебютом Нарімана Алієва. Стрічка розповіла про кримськотатарську сім'ю, яка розділилась після анексії українського півострова. Але трагічна подія змушує родину об'єднатись: на Донбасі гине старший син Мустафи. Чоловік їде до Києва, щоб забрати його тіло і поховати за традиціями в Криму. Водночас молодшого сина Аліма, який оселився у мирній столиці, головний герой прагне повернути додому. Хлопець не розуміє батька, але не перечить йому.

Головні ролі у стрічці "Додому" отримали:

Ахтем Сеітаблаєв

Ремзі Білялов

Прем'єра фільму "Додому" відбулась на Каннському кінофестивалі. Окрім цього, стрічка потрапила у лонг-лист Золотого глобуса і представляла нашу державу на Оскарі. Однак стати лауреатом цих міжнародних відзнак фільм "Додому" не зумів. Водночас в Україні високо оцінили роботу Нарімана Алієва: стрічка стала володарем гран-прі Одеського кінофестивалю.

"Додому": дивіться трейлер