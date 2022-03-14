Бетенни, как только узнала нападение Путина на Украину, сразу начала помогать. Звезда рассказала своим фанатам, что она и ее организация BStrong улетают в Польшу, чтобы разместиться там для помощи беженцам. Она призвала людей делать пожертвования через ее веб-сайт, отметив, что 100% денег пойдут на помощь.

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Пожертвованные деньги предназначены для удовлетворения необходимых потребностей: еды, воды, детских и бытовых товаров, средств женской гигиены.

Мы превзошли 25 миллионов сбора средств для Украины,

– написала звезда в своем твиттере.

Актриса поблагодарила людей, которые пожертвовали, кроме этого, отметила, что BStrong сотрудничает с разными компаниями по производству одежды, пищевых продуктов и жилья, чтобы помочь беженцам в процессе их переселения.

Поклонники и другие знаменитости, в том числе украинско-американский танцор Максим Чмерковский, судья "Танцев со звездами", похвалили Бэтенни за ее невероятную работу.