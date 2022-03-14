Бетенні, як тільки дізналася про напад Путіна на Україну, одразу почала допомагати. Зірка розповіла своїм фанатам, що вона та її організація BStrong летять до Польщі, щоб отаборитися там для допомоги біженцям. Вона закликала людей робити пожертвування через її вебсайт, зазначивши, що 100 % грошей підуть на допомогу.

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Пожертвувані гроші призначені для задоволення найнеобхідніших потреб: їжі, води, дитячих та побутових товарів, засобів жіночої гігієни.

Ми перевершили 25 мільйонів збору коштів для України,

– написала зірка у своєму твітері.

Актриса подякувала людям, котрі здійснили пожертву, крім цього, зазначила, що BStrong співпрацює з різними компаніями з виробництва одягу, харчових продуктів та житла, щоб допомогти біженцям у процесі їхнього переселення.

Шанувальники та інші знаменитості, зокрема українсько-американський танцюрист Максим Чмерковський, суддя "Танців із зірками", похвалили Бетенні за її неймовірну роботу.

Цікаво, що 24 лютого, коли почалась війна, Чмерковський був у Києві. Та вже через декілька днів хореограф відправився в Польщу. Разом із жінками та дітьми Чмерковський поїхав у Варшаву, а потім до США, де його зустріла дружина.