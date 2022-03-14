Телезвезда Бэтенни Франкель собрала более 25 миллионов долларов для Украины

Звезда сериала "Настоящие домохозяйки Нью-Йорка" Бэтенни Франкель постоянно работает, чтобы помогать Украине. Через свой фонд BStrong она уже собрала более 25 миллионов долларов.

Бетенни, как только узнала нападение Путина на Украину, сразу начала помогать. Звезда рассказала своим фанатам, что она и ее организация BStrong улетают в Польшу, чтобы разместиться там для помощи беженцам. Она призвала людей делать пожертвования через ее веб-сайт, отметив, что 100% денег пойдут на помощь.

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Пожертвованные деньги предназначены для удовлетворения необходимых потребностей: еды, воды, детских и бытовых товаров, средств женской гигиены.

Мы превзошли 25 миллионов сбора средств для Украины,

– написала звезда в своем твиттере.

Актриса поблагодарила людей, которые пожертвовали, кроме этого, отметила, что BStrong сотрудничает с разными компаниями по производству одежды, пищевых продуктов и жилья, чтобы помочь беженцам в процессе их переселения.

Поклонники и другие знаменитости, в том числе украинско-американский танцор Максим Чмерковский, судья "Танцев со звездами", похвалили Бэтенни за ее невероятную работу.

Интересно, что 24 февраля, когда началась война, Чмерковский был в Киеве. Но уже через несколько дней хореограф отправился в Польшу. Вместе с женщинами и детьми Чмерковский уехал в Варшаву, а затем в США, где его встретила жена.