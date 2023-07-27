Как сообщает 24 канал, при жизни украинский и армянский режиссер, Сергей Параджанов, снискал славу. Его искусством восхищались все. Но самый большой успех ему принес проект "Тени забытых предков" – фильм, вошедший в двадцатку лучших картин мира всех стран и народов. Этой лентой восхищались Мартин Скорсезе и Федерико Феллини.

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"Тени забытых предков" покажут на Венецианском кинофестивале

Но, несмотря на это, "Тени забытых предков" никогда не имели своего фестиваля класса "А", – пишет Андрей Алферов в Фейсбуке. – Мар-дель Плато, Салоники и даже римский – это все фестивали не для новаторского шедевра Параджанова, который мог претендовать на Канны или Берлин с Мострой. Но советской реалии и эксцентричного характера создателя лишили фильм такого шанса".

Наконец историческая ошибка исправлена. На юбилейном Венецианском фестивале – старейшем в мире кинофоруме (из которого вообще ушла кинофестивальная культура), состоится премьера реставрированной версии "Теней забытых предков". Сергей Параджанов будет представлять интересы Украины и мира в программе Venice Classics,

– дополнил Андрей.

В Венеции покажут фильм "Тени забытых предков" / Скриншот из программы

Как сообщил Иван Козленко, фестивали класса "А" обычно показывают мировую классику в вновь реставрированных версиях. В случае Украины новая реставрация фильма, учитывая вредительскую политику Госкино Украины, к сожалению, невозможна. В Довженко-Центре хранятся две версии реставрации фильма: 2012 и 2015 годов.

Поэтому вместе с Еленой Гонтарук команда пришла к выводу, что единственно соответствующей по качеству реставрированная версия фильма 2012 года. "Сделанная ограниченными техническими средствами, она, впрочем, сохранила аутентичную колористику и мягкость тона эталонной положительной копии фильма, хранящейся в Довженко-Центре", – сказал Иван.

В Венеции покажут фильм "Тени забытых предков" / Скриншот из фильма

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Что известно о "Теней забытых предков"

Фильм "Тени забытых предков", впервые вышедший в прокат в 1965 году, является экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского. Это увлекательная драма о невероятной любви Марички и Ивана, несправедливо разделенных судьбой. События фильма разворачиваются на прекрасных карпатских землях, на Гуцульщине.

После премьеры фильм стал символом диссидентского движения и получил мировое признание. Он уже представлен на престижных фестивалях в Венеции, Локарно, Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне. Сейчас "Тени забытых предков" занимают первое место в списке лучших украинских фильмов всех времен по версии кинокритиков.

"Тени забытых предков": смотрите трейлер отреставрированной версии