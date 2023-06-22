Хотя Уэрта и ответил на обвинение своей бывшей девушки музыканты Марии Елены Риос и назвал ее слова "ложными и совершенно необоснованными", актер объяснил, что из-за давления должно уволиться с работы.
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Теноч Уэрта уволился из проекта Netflix после обвинений в сексуальном насилии
В своем заявлении Уэрта сказал: "Учитывая влияние недавних ложных заявлений Марии Эллены Риос и нанесенный ими вред, у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от участия в фильме Fiesta en la Madriguera".
Я делаю это с большой грустью, но не могу позволить, чтобы ее действия нанесли вред не только мне, но и работе десятков талантливых и трудолюбивых людей, вовлеченных в проект,
– говорится дальше в заявлении.
"Сейчас я сосредоточен просто: продолжить процесс обновления моей репутации", – продолжил он.
Теноч Уэрта / Фото с инстаграма актера
Фильм "Фиеста в Мадригере" должен выйти в 2024 году, съемки проходили в Гвадалахаре, Халиско, Намибии. Как сообщает Netflix, в центре сюжета – Точтли, мальчик, которому нравятся шляпы, словари, самураи, гильотины и французы. И теперь все, что он хочет – это новое животное для своего частного зоопарка: намибийского карликового бегемота. Его отец, Йолкаут, готов удовлетворить любую его капризу, даже если эта блажь касается экзотического животного, находящегося под угрозой исчезновения. Потому что Йолкаут всегда справится.
Что известно о сексе-скандале с актером
- В июне 2023 года Риос обвинила актера в том, что он "сексуальный хищник" в публикации в социальных сетях и сказала, что он совершил сексуальное насилие над ней. Она написала: "Очень тяжело говорить об эмоциональном насилии и злоупотреблении властью сексуального хищника, которого любят во всем мире за роль такого персонажа в фильме, как Теноч Уэрта".
- После обвинений, Уэрта обнародовал заявление, в которой отрицал обвинения, назвав их "ложными и совершенно необоснованными". Актер заявил, что ранее он и Риос поддерживали продолжавшиеся несколько месяцев отношения с согласия.
- "Это были любовные, теплые отношения, мы поддерживали друг друга. Однако после того, как они закончились, Елена начала искажать наше общение как лично, так и перед группами общих друзей. В результате несколько месяцев назад я привлек команду юристов, чтобы начать соответствующие действия, чтобы защитить свою репутацию и опровергнуть эти безответственные и ложные обвинения, которые могут нанести большой вред", – писал он.
- Уэрта стал широко известен благодаря своей роли Намора в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда", вышедшем в прошлом году. Он также сыграл главную роль в Netflix Нарко: Мексика и Судная ночь навсегда.