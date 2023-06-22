Хотя Уэрта и ответил на обвинение своей бывшей девушки музыканты Марии Елены Риос и назвал ее слова "ложными и совершенно необоснованными", актер объяснил, что из-за давления должно уволиться с работы.

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Теноч Уэрта уволился из проекта Netflix после обвинений в сексуальном насилии

В своем заявлении Уэрта сказал: "Учитывая влияние недавних ложных заявлений Марии Эллены Риос и нанесенный ими вред, у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от участия в фильме Fiesta en la Madriguera".

Я делаю это с большой грустью, но не могу позволить, чтобы ее действия нанесли вред не только мне, но и работе десятков талантливых и трудолюбивых людей, вовлеченных в проект,

– говорится дальше в заявлении.

"Сейчас я сосредоточен просто: продолжить процесс обновления моей репутации", – продолжил он.

Теноч Уэрта / Фото с инстаграма актера

Фильм "Фиеста в Мадригере" должен выйти в 2024 году, съемки проходили в Гвадалахаре, Халиско, Намибии. Как сообщает Netflix, в центре сюжета – Точтли, мальчик, которому нравятся шляпы, словари, самураи, гильотины и французы. И теперь все, что он хочет – это новое животное для своего частного зоопарка: намибийского карликового бегемота. Его отец, Йолкаут, готов удовлетворить любую его капризу, даже если эта блажь касается экзотического животного, находящегося под угрозой исчезновения. Потому что Йолкаут всегда справится.

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