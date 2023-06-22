Теноч Уерта звільнився з проєкту Netflix після звинувачень у сексуальному насильстві

Хоч Уерта і відповів на звинувачення своєї колишньої дівчини музикантки Марії Елени Ріос і назвав її слова "хибними і абсолютно необґрунтованими", актор пояснив, що через тиск має звільнитися з роботи.

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У своїй заяві Уерта сказав: "Враховуючи вплив нещодавніх неправдивих заяв Марії Елени Ріос і завдану ними шкоду, у мене немає іншого вибору, окрім як відмовитися від участі у фільмі Fiesta en la Madriguera".

Я роблю це з великим сумом, але не можу дозволити, щоб її дії завдали шкоди не тільки мені, але й роботі десятків талановитих і працьовитих людей, залучених до проєкту,

– йдеться далі в заяві.

"Зараз я зосереджений просто: продовжити процес відновлення моєї репутації", – продовжив він.

Теноч Уерта / Фото з інстаграму актора

Фільм "Фієста в Мадригері" має вийти у 2024 році, зйомки проходили у Ґвадалахарі, Халіско, Намібії. Як повідомляє Netflix, у центрі сюжету – Точтлі, хлопчик, якому подобаються капелюхи, словники, самураї, гільйотини та французи. І тепер усе, що він хоче, – це нову тварину для свого приватного зоопарку: намібійського карликового бегемота. Його батько, Йолкаут, готовий задовольнити будь-яку його примху, навіть якщо ця примха стосується екзотичної тварини, що перебуває під загрозою зникнення. Тому що Йолкаут завжди впорається.

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