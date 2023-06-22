Хоч Уерта і відповів на звинувачення своєї колишньої дівчини музикантки Марії Елени Ріос і назвав її слова "хибними і абсолютно необґрунтованими", актор пояснив, що через тиск має звільнитися з роботи.
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Теноч Уерта звільнився з проєкту Netflix після звинувачень у сексуальному насильстві
У своїй заяві Уерта сказав: "Враховуючи вплив нещодавніх неправдивих заяв Марії Елени Ріос і завдану ними шкоду, у мене немає іншого вибору, окрім як відмовитися від участі у фільмі Fiesta en la Madriguera".
Я роблю це з великим сумом, але не можу дозволити, щоб її дії завдали шкоди не тільки мені, але й роботі десятків талановитих і працьовитих людей, залучених до проєкту,
– йдеться далі в заяві.
"Зараз я зосереджений просто: продовжити процес відновлення моєї репутації", – продовжив він.
Теноч Уерта / Фото з інстаграму актора
Фільм "Фієста в Мадригері" має вийти у 2024 році, зйомки проходили у Ґвадалахарі, Халіско, Намібії. Як повідомляє Netflix, у центрі сюжету – Точтлі, хлопчик, якому подобаються капелюхи, словники, самураї, гільйотини та французи. І тепер усе, що він хоче, – це нову тварину для свого приватного зоопарку: намібійського карликового бегемота. Його батько, Йолкаут, готовий задовольнити будь-яку його примху, навіть якщо ця примха стосується екзотичної тварини, що перебуває під загрозою зникнення. Тому що Йолкаут завжди впорається.
Що відомо про секс-скандал з актором
- У червні 2023 року Ріос звинуватила актора в тому, що він "сексуальний хижак" у публікації в соціальних мережах і сказала, що він вчинив сексуальне насильство над нею. Вона написала: "Дуже важко говорити про емоційне насильство та зловживання владою сексуального хижака, якого люблять у всьому світі за роль такого персонажа у фільмі, як Теноч Уерта".
- Після звинувачень, Уерта оприлюднив заяву, в якій заперечував звинувачення, назвавши їх "неправдивими та абсолютно необґрунтованими". Актор заявив, що раніше він і Ріос підтримували стосунки за згодою, які тривали кілька місяців.
- "Це були любовні, теплі стосунки, ми підтримували один одного. Однак після того, як вони закінчилися, Елена почала спотворювати наше спілкування як приватно, так і перед групами спільних друзів. У результаті кілька місяців тому я залучив команду юристів, щоб розпочати відповідні дії, щоб захистити свою репутацію та спростувати ці безвідповідальні та неправдиві звинувачення, які можуть завдати великої шкоди", – писав він.
- Уерта став широко відомим завдяки своїй ролі Намора у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди", який вийшов минулого року. Він також зіграв головну роль у Netflix Нарко: Мексика та "Судна ніч назавжди".