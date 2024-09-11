Одним из вариантов вернуть себе жажду жизни является просмотр положительных и теплых фильмов. Это хороший способ поднять настроение и отправиться в эмоциональное путешествие на несколько часов. Кино 24 расскажет о таких лентах.

К слову 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые хочется пересматривать снова и снова

"Мой парень – псих"

Главный герой драматической комедии Пат переживает кардинальную перемену в жизни – его оставляет жена, он теряет старых друзей и переезжает в дом родителей. Но знакомство с Тиффани помогает Пату найти позитив в жизни.

"Мой парень – псих": смотрите трейлер онлайн

"Ла-Ла Ленд"

Популярный мюзикл рассказывает историю любви между молодой актрисой Мией и джазовым пианистом Себастьяном, которые мечтают достичь успеха в своих творческих карьерах. Фильм заставит забыть о рутине и окунуться в мир мечты и музыки.

"Ла-Ла Ленд": смотрите трейлер онлайн

"Бриттани бежит марафон"

В центре сюжета - Бриттани, которая живет рутинной жизнью. Вдруг она решает изменить свою жизнь. Она начинает ходить на пробежки – благодаря этому ее самооценка начинает расти. Лента показывает, как маленькие шаги приводят к большим изменениям, и добавляет веры в себя.

"Бриттани бежит марафон": смотрите трейлер онлайн

"Энканто"

Напоследок предлагаем посмотреть положительный и теплый мультфильм о девочке Мирабель, которая родилась в магической семье, но сама этими способностями не обладает. События происходят в горах Колумбии, в городке Энканто. В этом волшебном мире происходят удивительные вещи.

"Энканто": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы помогут вам забыть об осенней хандре. Они напоминают о важности веры в себя, поддержку близких и поиск радости даже в непростых обстоятельствах.