Одним із варіантів повернути собі жагу до життя є перегляд позитивних і теплих фільмів. Це хороший спосіб підняти настрій та вирушити в емоційну подорож на кілька годин. Кіно 24 розповість про такі стрічки.

До слова 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які хочеться передивлятись знову і знову

"Збірка промінців надії"

Головний герой драматичної комедії Пат переживає кардинальну зміну у житті – його залишає дружина, він втрачає старих друзів і переїжджає до будинку батьків. Та знайомство з Тіффані допомагає Пату віднайти позитив у житті.

"Збірка промінців надії": дивіться трейлер онлайн

"Ла-Ла Ленд"

Популярний мюзикл розповідає історію кохання між молодою акторкою Мією та джазовим піаністом Себастьяном, які мріють досягнути успіху у своїх творчих кар'єрах. Фільм змусить забути про рутину й зануритися у світ мрій та музики.

"Ла-Ла Ленд": дивіться трейлер онлайн

"Бріттані біжить марафон"

У центрі сюжету - Бріттані, яка живе рутинним життям. Раптом вона вирішує змінити своє життя. Вона починає ходити на пробіжки – завдяки цьому її самооцінка починає рости. Стрічка показує, як маленькі кроки приводять до великих змін, і додає віри у себе.

"Бріттані біжить марафон": дивіться трейлер онлайн

"Енканто: Світ магії"

Наостанок пропонуємо переглянути позитивний та теплий мультфільм про дівчинку Мірабель, яка народилась у магічній сім'ї, але сама цими здібностями не володіє. Події відбуваються у горах Колумбії, в містечку Енканто. У цьому чарівному світі відбуваються дивовижні речі.

"Енканто: Світ магії": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми допоможуть вам забути про осінню хандру. Вони нагадують про важливість віри у себе, підтримку близьких і пошук радості навіть у непростих обставинах.