Netflix рассекретил главных героев в новом проекте Тима Бертона про семейку Аддамс
Источник:инстраграм Netflix
У поклонников "Семейки Аддамс" хорошие новости – Netflix занимается новым проектом Тима Бертона – лентой "Уэнздей" (Wednesday). Картина расскажет историю о том, как взрослая девочка Уэнздей Аддамс поступает в академию Nevermore и пытается контролировать свои магические навыки. Эксцентричную Мортишу Аддамс сыграет Кэтрин Зета-Джонс. О других актерах читайте дальше.
Сюжет нового проекта
У девушки важные задания– разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были замешаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуация будет затруднять учебу в академии.
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Известно, что планируют 8 серий сериала. Дата премьеры пока не сообщается. Производство сериала началось в 2020 году. Сегодня Netflix понемногу рассекречивает главных героев ленты.
Актеры и роли
Уэнздей Аддамс сыграет молодая актриса Дженна Ортега, звезда таких картин:
- "Ты";
- "Железный человек 3";
- "Няня. Королева проклятых".
Луис Гузман превратится в Гомеса Аддамс, а Мортишу Аддамс сыграет Кэтрин Зета-Джонс, 51-летняя актриса.
Шоураннерами ленты стали Эл Гоф и Майлз Миллар, которые совместно уже работали над сериалом "Тайны Смолвиля". Режиссером ленты выступил Тим Бертон и это прекрасно, ведь достаточно только вспомнить его предыдущие работы, особенно "Эдвард руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством" и "Труп невесты". Зрители уже поняли, что этот проект создан для него и много ожидают от режиссера.
Кто такие семейка Аддамсов
- Впервые истории о загадочной семейке Аддамс рассказали в 60-х годах 20 века. Собственно, когда в Америке показывали одноименный ситком. С тех пор появилось много лент об этой семье, однако наибольшую огласку получила черная комедия 1991 года "Семейка Аддамс", где роль Уэнздей Аддамс выполнила Кристина Риччи;
- "Семейка Аддамсов" – вымышленные персонажи из комикса, который разработал американский художник Чарльз Аддамс. Их часто публиковали в газете The New Yorker;
- Семейка Адамс – это черный юмор и изображение идеальной американской семьи через призму сатиры;
- Несмотря на готичность, присущую старым хоррорам, семейка Аддамсов – сплоченная и любящая здоровая семья, которая не желает людям никакого зла.