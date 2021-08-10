Netflix рассекретил главных героев в новом проекте Тима Бертона про семейку Аддамс

У поклонников "Семейки Аддамс" хорошие новости – Netflix занимается новым проектом Тима Бертона – лентой "Уэнздей" (Wednesday). Картина расскажет историю о том, как взрослая девочка Уэнздей Аддамс поступает в академию Nevermore и пытается контролировать свои магические навыки. Эксцентричную Мортишу Аддамс сыграет Кэтрин Зета-Джонс. О других актерах читайте дальше.

Сюжет нового проекта

У девушки важные задания– разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были замешаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуация будет затруднять учебу в академии.

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Известно, что планируют 8 серий сериала. Дата премьеры пока не сообщается. Производство сериала началось в 2020 году. Сегодня Netflix понемногу рассекречивает главных героев ленты.

Актеры и роли

Уэнздей Аддамс сыграет молодая актриса Дженна Ортега, звезда таких картин:

"Ты";

"Железный человек 3";

"Няня. Королева проклятых".

Луис Гузман превратится в Гомеса Аддамс, а Мортишу Аддамс сыграет Кэтрин Зета-Джонс, 51-летняя актриса.

Шоураннерами ленты стали Эл Гоф и Майлз Миллар, которые совместно уже работали над сериалом "Тайны Смолвиля". Режиссером ленты выступил Тим Бертон и это прекрасно, ведь достаточно только вспомнить его предыдущие работы, особенно "Эдвард руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством" и "Труп невесты". Зрители уже поняли, что этот проект создан для него и много ожидают от режиссера.

Кто такие семейка Аддамсов