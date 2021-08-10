Сюжет нового проєкту

У дівчини важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії.

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Відомо, що планують 8 серії серіалу. Дату прем’єри наразі не повідомляють. Виробництво серіалу розпочалося у 2020 році. Сьогодні Netflix помалу розсекречує головних героїв стрічки.

Актори та ролі

Венсдей Аддамс зіграє молода актриса Дженна Ортега, зірка таких картин:

"Ти";

"Залізна людина 3";

"Няня. Королева проклятих".

Луїс Гузман перевтілиться в Гомеса Аддамса, а Мортішу Аддамс зіграє Кетрін Зета-Джонс, 51-річна актриса.

Шоуранерами стрічки стали Ел Гоф і Майлз Міллар, які спільно вже працювали над серіалом "Таємниці Смолвіля". Режисером стрічки виступив Тім Бертон і це прекрасно, адже достатньо лише пригадати його попередні роботи, особливо "Едвард руки-ножиці", "Жах перед Різдвом" та "Труп нареченої". Глядачі вже зрозуміли, що цей проєкт створений для нього і очікують від режисера багато.

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